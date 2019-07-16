Новый Volvo V60 Cross Country: уже у дилеров

Кросс-универсал начали поставлять официальным дилерам шведской марки в России, Беларуси и Казахстане.

Прием заказов на новое поколение универсала V60 Cross Country у нас был открыт еще в апреле, но первые автомобили добрались до клиентов только в июле. В ближайшие дни дилеры начнут передавать владельцам машины, а до конца месяца новинка появится во всех автосалонах Volvo.

«Если судить по текущему банку контрактов, автомобиль явно пришелся по вкусу бывшим владельцам Volvo XC70, хотя мы также видим среди первых клиентов достаточное число тех, кто никогда прежде не ездил на Volvo», — подчеркнул директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов.

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В России доступен единственный вариант модели — с бензиновым Т5 мощностью 250 л.с. в комплектации Plus. Стоит без учета опций такой автомобиль 3 069 000 рублей.

Универсал с дорожным просветом 210 мм имеет полный привод и уже в стандартном оснащении получил систему помощи при спуске, систему трекшн-контроля и внедорожный алгоритм работы электроники (Off-Road Mode). Также в базовое оснащение входит система City Safety, работающая на городских скоростях до 60 км/ч. Она способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных как днем, так и в ночное время. Также Volvo XC60 Cross Country получил в России в базовом оснащении системы предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу.

В качестве опционального оборудования для Volvo XC60 Cross Country предлагается система полуавтоматического управления Pilot Assist. Она способна взять на себя рулевое управление, разгон и торможение на дорогах с видимой разметкой и на скоростях до 130 км/ч. В качестве опции также предлагается функция предупреждения о движении в поперечном направлении с автоматическим торможением.

Со следующего года все модели Volvo для европейского рынка будут иметь электронный ограничитель скорости на отметке 180 км/ч.

Фото: Volvo