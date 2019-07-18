Все идут в отпуск: АВТОВАЗ снова останавливает производство

В этот раз остановка конвейера носит плановый характер.

С 22 июля по 11 августа 2019 года АВТОВАЗ остановит сборку автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Связано это с ежегодным корпоративным отпуском.

Материалы по теме АВТОВАЗ возобновил производство: компоненты вернулись

«В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников», — пояснил российский автопроизводитель.

На время корпоративного отпуска дефицита автомобилей у дилеров не ожидается. Перед остановкой конвейера был подготовлен достаточный запас товарных машин всех моделей.

В начале июля АВТОВАЗ на несколько дней вынужден был прекратить сборку автомобилей из-за проблем с поставщиком компонентов. Ситуация была разрешена и выпуск машин в Тольятти и Ижевске оперативно восстановили.