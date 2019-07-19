В Сети появились фотографии спортивной версии Лады Гранты, которая проходит испытания на дорогах общего пользования.

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На дорогах Тольятти был сфотографирован автомобиль в камуфляже. Судя по особому обвесу, это новая спортивная версия бюджетного седана АВТОВАЗа — Lada Gtanta Sport.

На опубликованных Журналом Авто.ру фотографиях видно, что тестируемый автомобиль отличается от обычного седана накладками порогов, передним и задним бамперами, колесными дисками особого дизайна, а также спойлером на крышке багажника, насадкой на выхлопной трубе и заниженным дорожным просветом.

Есть основания предполагать, что новая спортивная версия Гранты получит 120-сильный атмосферный бензиновый мотор объемом 1,6 литра, более жесткие настройки подвески и более цепкую систему тормозов с задними дисковыми тормозными механизмами вместо барабанных.

Мы уже публиковали фотографии еще одной особой версии Гранты — Drive Active, которая будет отличаться от обычного седана лишь внешним стайлинг-пакетом. Двигатель, тормоза и подвеска этой модификации будут такими же, как у других Грант.

Новую спортивную версию Лады Гранты могут начать продавать ближе к концу этого года, но сначала в продаже должна появиться версия Drive Active.

Недавно АВТОВАЗ заявил, что новый вариатор для Lada XRAY Cross — это вовсе не вариатор.

В справедливости заявления о новой коробке передач разбирался эксперт «За рулем».

Фото: Журнал Авто.ру