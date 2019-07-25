В России стали активнее покупать семейные автомобили, минивэны и пикапы

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Рост произошел в малопопулярных сегментах рынка, это семейные автомобили (D-класс), компактвэны (LAV), минивэны (MPV) и пикапы. Так, сегмент D занимает лишь 6,7% рынка. Здесь по динамике лидируют Kia Optima (+42,7%) и Hyundai Sonata (+27%). В тройку популярных вошла также Toyota Camry, но ее продажи снизились на 6,3%.
Среди компактвэнов чаще стали покупать Lada Largus (+13,9%). Две остальные модели, входящие в топ-3 по этому сегменту, продемонстрировали падение: Renault Dokker — минус 35,7%, и Volkswagen Caddy — минус 52,6%.
В сегменте минивэнов выросли продажи Mercedes-Benz B-Class (+672,7), чуть подросли продажи Kia Soul (+7%). В тройку популярных также вошла Toyota Alphard, но ее продажи снизились на 38,2%.
В семействе пикапов наиболее высокую динамику продаж показал обновленный Mitsubishi L200 (+33,1%), продажи Toyota Hilux выросли на +4,2%, а УАЗ Пикап прибавил 1,6%.
Самым крупным сегментом отечественного авторынка остался SUV, на долю которого пришлось 46,2%, правда, тут продажи сократились на 1,7% в сравнении с июнем прошлого года, отмечают в агентстве «Автостат». Лидером тут остается Hyundai Creta, прибавившая 3,2%, на втором месте Renault Duster, чью продажи снизились на 11,2%, а на третьем — Volkswagen Tiguan, прибавивший 22,9%.
Сегмент В в прошлом месяце «захватил» 41,4% рынка, но продажи тут сократились на 4%. Здесь лидируют Lada Granta (+26,4%), Lada Vesta (-9,1%) и Kia Rio (-6%).
Больше всего просел сегмент А — на 31,9%. Сегменты C (-14%) и E (-11,5%) также показали неудовлетворительную динамику.
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