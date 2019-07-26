Новый стандарт номеров отложили еще на год

Новый ГОСТ на номерные знаки попросили отложить на год.

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С 4 августа 2019 года в силу должен был вступить новый ГОСТ, который утверждает регистрационные знаки нового формата, но такие номера станут обязательными теперь лишь через год. Решение было принято после обращений ГИБДД и Минсельхоза.

До 4 августа 2020 года одновременно могут использоваться ГОСТ Р 50577 1993 года «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» и новый ГОСТ Р 50577 2018 года. Это означает, что автовладельцы смогут получить как номер старого формата, так и обратиться в частную компанию, где ему изготовят номер по новым стандартам.

Как выяснили в «Коммерсанте», проблемой стали имеющиеся в запасе у ГИБДД и Гостехнадзора номера старого образца. В итоге, чтобы не списывать около 100 тысяч номерных знаков, вступление в силу нового ГОСТа предложили отложить на год. Все для того, чтобы за это время выдать старые номера и не утилизировать их.

До этого Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Из-за бюрократических проволочек сделать это в срок не получается.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС