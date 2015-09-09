Автомат на УАЗе Патриот: нам известны продробности

Сегодня стартовали заключительные испытания предсерийного внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач.

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Автомобили с автоматом проходят длительные тесты: прототипы уже прошли более 150 тысяч километров по разным дорогам нашей страны. Финал ресурсного теста предсерийного внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач начался в Ульяновске, и за две с половиной недели испытатели проедут больше 10 тыс. км и посетят семь городов, среди которых Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Среди испытателей есть и редактор «За рулем» Александр Виноградов, который скоро поделится своими впечатлениями на нашем сайте.

На внедорожнике установлена автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50. Семейство Powerglide относится к разработкам концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на завод в Ульяновске, занимается предприятие PUNCH Powerglide Strasbourg (завод расположен на северо-востоке Франции). Ранее этот автомат устанавливали в автомобили с двигателями от 1,6 до 6 литров, используя на некоторых моделях BMW и Cadillac. До сих пор его применяют на индийских Tata и китайских SAIC.

Powerglide 6L50 — традиционный автомат с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает немалым запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляет 320 л.с. и 500 Н•м соответственно. АКП будет работать в паре с обновленным мотором ЗМЗ ПРО, мощностью 150 л.с.

На УАЗе уверяют, что коробка Powerglide 6L50 экономичная: на шоссе при движении с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ Патриот с автоматом потребляет топлива на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Завершится пробег 14 августа, после чего с конвейера в Ульяновске начнут сходить серийные внедорожники УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Цены на автомобиль с АКП обещают назвать в ближайшее время, но, по всей вероятности, он будет существенно дороже миллиона рублей.

Обновленные двигатели для Патриотов с автоматической коробкой 6L50 Punch Powerglide получили новую систему охлаждения и будут представлены как в бензиновых, так и газобензиновых версиях внедорожника.



Фото: УАЗ