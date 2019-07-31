Специалисты провели опрос — на чем ездят и на чем мечтают ездить водители. В качестве автомобиля мечты среди мужчин лидирует Toyota Land Cruiser, а среди женщин — BMW X5 или X6.

Как это обычно бывает, останавливаются покупатели чаще всего на практичных машинах. Но ведь мечтать не запретишь! Согласно результатам опроса, проведенного специалистами «Авито», у 75% россиян есть автомобиль. Среди мужчин этот показатель выше — 80%, а среди женщин — 61%. 16% опрошенных не могут позволить себе автомобиль из-за недостатка средств, при этом почти треть из них — молодежь от 18 до 25 лет.

Автомобилями с кузовами седан и универсал владеет почти половина (49%) респондентов. 24% набрали внедорожники и кроссоверы, хэтчбеков всего 20%, купе — всего 1%.

20% респондентов владеют отечественными автомобилями, у 10% модели японского бренда Toyota, по 6% владеют автомобилями Hyundai и Nissan. Около 10% водителей до 25 лет являются обладателями автомобилей Ford.

При этом большинство россиян считают идеальным автомобилем внедорожники брендов Toyota, Mercedes-Benz и BMW. Причем у мужчин лидирует Toyota Land Cruiser (17%), а у женщин — BMW X5 или X6 (13%). О Гелендвагене мечтают 11% мужчин и 7% женщин, еще 12% респондентов в возрасте до 25 лет охотно бы управляли Audi A8 или кроссовером Audi Q7.

24% мужчин готовы потратить на автомобиль мечты более 3 млн рублей, столько же женщин ограничивают себя суммой в 500 тыс. рублей. И те, и другие в качестве автомобиля мечты называют кроссовер (45%), на втором месте — седан и универсал (32%), на третьем — хэтчбек (11%).

Мощность двигателя идеального автомобиля варьируется от 100 до 200 лошадиных сил, ответили 44% мужчин и 46% женщин. 31% мужчин и 32% женщин полагают, что она должна составлять от 201 до 300 л.с.

Если в жизни российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механикой (56%), то мечтают и мужчины, и женщины о полноприводном внедорожнике (60%) с коробкой-автоматом (65%).

57% опрошенных мечтают прокатиться за рулем автомобиля Aston Martin легендарного агента 007 — Джеймса Бонда. Еще 22% водителей хотят быть как Доминик Торетто из фильма «Форсаж» и ездить на скоростном Dodge Charger 1970 года выпуска.

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