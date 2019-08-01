Чтоб неповадно было! Актеру, имитировавшему пьяного гаишника, дали 8 суток

Между съемками клипа мужчина дурачился, изображая пьяного, но в полиции шутку не оценили.

Актер театра «Современник» Дмитрий Смолев теперь стал гораздо популярнее. Видео, где он изображал пьяного гаишника, широко разлетелось по интернету, и, разумеется, его увидели в МВД. Приняли шутку всерьез и стали искать провинившегося инспектора. Видео можно посмотреть по ссылке, из-за присутствия в нем ненормативной лексики мы не можем опубликовать его на сайте.

На ролике нетрезвый мужчина в форме сотрудника ГИБДД, покачиваясь, стоит в центре Москвы с сигаретой в руках. Снимающий укоряет его за неадекватное состояние, а тот нехотя отбрыкивается. Впрочем, нужно отдать актеру должное, сыграл он вполне убедительно. Притом что, по его словам, вовсе не был пьян.

После проведенной проверки выяснилось, что в ролике не полицейский, а просто актер в форме.

В сообщении МВД говорится:

В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации. В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37-летний актер московского театра «Современник». С его слов стало известно о том, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер, для съемок в клипе. В отношении задержанного были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и 20.1 — «Мелкое хулиганство».

За хулиганство ближайшие восемь суток Дмитрию Смолеву придется провести в изоляторе временного содержания.

Его коллега по цеху Михаил Ефремов так прокомментировал этот арест:

«У наших правоохранительных органов совершенно отсутствует чувство юмора. Как с этим бороться, не знаю. Будем воспитывать анекдотами», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Фото: скриншот видео на YouTube