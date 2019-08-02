Сегодня в Ставропольском крае произошло страшное ДТП из-за выезда автобуса на полосу встречного движения.

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Сегодня ночью в Ставропольском крае в результате аварии погибли 5 человек и еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

ДТП произошло Апанасенковском районе на 420-м километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Автобус, двигаясь из Волгограда в Ставрополь, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тяжелым грузовым автомобилем.

«В Апанасенковском районе Ставропольского края столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус, есть погибшие. По предварительным данным, сегодня 2 августа около 02 часов 30 минут на 420-м километре автодороги „Астрахань-Элиста-Ставрополь“ водитель автобуса Sun Long, двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault », — рассказали журналистам в пресс-службе МВД региона.

Из ехавших с автобусе 23 пассажиров пятеро скончались на месте, включая водителя. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Уцелели лишь четыре человека.

«К настоящему времени установлено, что в автобусе находились 23 человека. Сейчас известно о 5 погибших, в том числе 59-летнем водителе автобуса. Количество раненых устанавливается, предварительно — 14 пассажиров. Они доставлены в районную больницу», — информирует МВД.

По основной версии причиной аварии стала усталость водителя, который, вероятно, задремал за рулем. Известно, что перед ДТП он был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые по ночам проводят операцию «Сон за рулем». Несмотря на выявленную усталость, водитель отказался от отдыха. К сожалению, сотрудники полиции не имеют права влиять на решение водителей в подобной ситуации.

На месте трагедии работают спасатели, полиция и следственная группа. Движение на трассе затруднено.

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