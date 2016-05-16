Обновленный Toyota Land Cruiser 200 — скоро в продаже — журнал За рулем

Обновленный Toyota Land Cruiser 200 — скоро в продаже

Обновленные внедорожники были сфотографированы на заводской стоянке Toyota в Японии.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

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Toyota начала выпуск обновленного внедорожника Land Cruiser 200, первые экземпляры которого были сфотографированы на стоянке готовой продукции завода в Японии. Скоро эти автомобили направятся в дилерские центры.

Внешность автомобиля изменилась незначительно. Внедорожники получили несколько видов обновленных бамперов с противотуманками новой формы, а также новую решетку радиатора.

Можно предположить, что салон обновленного Land Cruiser 200 изменился незначительно. Скорее всего, модель получит новую, более современную мультимедийную систему и материалы отделки. Не исключено появление и нескольких новых опций.


Двигатели останутся неизменными, и внедорожник продолжат оснащать моторами V8. Напомним, что это бензиновый мотор объемом 4,6 литра и мощностью 309 л.с. и 249-сильный турбодизель объемом 4,5 литра. На более экологичные V6 их заменят с выходом нового поколения — Land Cruiser 300. Произойдет это в конце 2021 года.

Сегодня в России Toyota Land Cruiser 200 продается по цене от 4 875 000 до 6 044 000 рублей.

Фото: facebook.com, Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (6)

Toyota 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Пробег на сегодня 45 000 км. Проблем с машиной нет.

Комментарий:

Улыбнуло)

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