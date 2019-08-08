Парни из «Гаража 54» продолжают отжигать. В этот раз они проводят кулинарный эксперимент.

Подошли они к эксперименту основательно — запаслись яйцами, сосисками, молоком и солью и решили понять, хватит ли энергии колеса, чтобы все это приготовить. Решение было как всегда оригинальным — разбортовали резину, загрузили туда этот продуктовый набор и снова забортовали. Ну а дальше дело техники — надо было так жечь резину, чтобы покрышки нагрелись до раскаленного состояния и от них повалил дым.

Получилось или нет — ну как сказать... Ведущий для чистоты эксперимента даже попробовал полученное варево. Его реакция — бесценна.