Омлет с сосисками — с запахом жженой резины! Адское видео — журнал За рулем

Омлет с сосисками — с запахом жженой резины! Адское видео

Парни из «Гаража 54» продолжают отжигать. В этот раз они проводят кулинарный эксперимент.

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Подошли они к эксперименту основательно — запаслись яйцами, сосисками, молоком и солью и решили понять, хватит ли энергии колеса, чтобы все это приготовить. Решение было как всегда оригинальным — разбортовали резину, загрузили туда этот продуктовый набор и снова забортовали. Ну а дальше дело техники — надо было так жечь резину, чтобы покрышки нагрелись до раскаленного состояния и от них повалил дым.

Получилось или нет — ну как сказать... Ведущий для чистоты эксперимента даже попробовал полученное варево. Его реакция — бесценна.

  • Ранее в «Гараже 54» проверяли, можно ли накачать колесо огнетушителем, если под рукой нет компрессора, и у них это получилось!
Видео: YouTube

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