Водитель Audi Q7 погнался за Porsche, который до этого зацепил его (но это не точно).

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Кроссовер протаранил несколько припаркованных автомобилей, причинив ущерб в размере 600 000 долларов (39 142 500 рублей). Авария произошла в элитном районе Лондона Челси.

Лондонские газеты, включая The Telegraph, сообщают, что молодой человек, управляющий Audi Q7, преследовал автомобиль Porsche, который до этого ударил его машину. Когда они свернули на Мур-стрит, водитель Q7 не справился с управлением и врезался в припаркованные вдоль дороги автомобили, повредив в итоге 11 машин премиум-класса. Три из пострадавших автомобилей принадлежали одной хозяйке.

Среди машин, припаркованных на улице, были, например, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и McLaren MP4–12C. Общая стоимость автомобилей до столкновения составляла 1,2 млн долларов. Эффектная авария попала сразу на несколько камер наблюдения. На записях можно услышать, как преследуемый Porsche на радостях резко ускоряется и удаляется по тихим улицам Лондона.

«Я думал, что произошел взрыв или, например, упал вертолет. Когда водитель вышел, я увидел, что его голова разбита до крови», — рассказал The Telegraph один из жителей улицы.

Водитель был доставлен в больницу с серьезными, но не смертельными травмами. Водителя Porsche пока не задержали. Ведется следствие.

Помните знаменитую погоню из фильма «Берегись автомобиля»? Бить машины тогда не позволялось, и каждый трюк тщательно рассчитывался.

Фото, видео: YouTube