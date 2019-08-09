Соревнования по вождению автозаков. В эту субботу. В Москве

В турнире ФСИН примут участие водители из более чем десяти регионов России.

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Конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспорта УИС пройдет в Капотне, на базе управления конвоирования УФСИН по Москве. Сообщается: водители покажут навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание ПДД и навыки стрельбы. В конкурсе примут участие водители легковых автомобилей и специальной техники. Соревнования пройдут в три этапа: проверка знаний правил дорожного движения, вождение легкового автомобиля и спецавтомобиля и автоэстафета. Водителям предложат выполнить «змейку», «эстакаду», «заезд в гаражный бокс» и «параллельную парковку».

Турнир проводят уже третий год подряд, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на УФСИН. В прошлом году в нем участвовали водители из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из Управления автотранспорта ФСИН России.

Состязания приурочены ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который с 2017 года отмечается ежегодно 11 августа.

На сайте столичного УФСИН также сообщается:

«… спецавтомобили ФСИН России предназначены для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах (то есть, если есть решение суда о содержании подозреваемых в совершении преступлений под стражей). Функции перевозки задержанных граждан ( в том числе на митингах и других уличных акциях) на ФСИН России не возлагаются».

Известно также, что первые два спецавтомобиля для перевозки арестантов начали эксплуатироваться в Санкт-Петербурге с 11 августа 1908 года.

На чем ездят копы разных стран, рассказывается в этой фотоподборке.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС