Пошлины на иномарки снизят в сентябре

Пошлины на новые автомобили станут меньше на 2%, а на подержанные — на 5%. Отразится ли это на цене машин?

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Снижение пошлин подразумевается в рамках соглашений со Всемирной торговой организацией. На данный момент ввозимые в Россию новые автомобили облагаются 17-процентными пошлинами, а подержанные — 22-процентными.

Уменьшение пошлин, которое произойдет 1 сентября этого года, не сделает автомобили заметно дешевле. В рамках взятых российским правительствам обязательств при вхождении в ВТО пошлины этой осенью должны снизиться до 15% на новые иномарки и до 17% на автомобили с пробегом, ввозимые из-за рубежа.

«В сентябре 2019 года будет осуществлен последний этап снижения ставок пошлин в соответствии с обязательствами России в ВТО. В отношении новых легковых автомобилей снижение в части адвалорных пошлин составит в среднем 2 процентных пункта, специфическая составляющая сократится в среднем на €0,05 за 1 куб. см объема двигателя. В отношении автомобилей, бывших в употреблении, адвалорная часть пошлины также сократится на 5 процентных пунктов, а снижение специфической составляющей составит €0,06 за 1 куб. см объема двигателя. Снижение затронет исключительно легковые автомобили, так как на грузовые автомобили переходные периоды в соответствии с обязательствами России в ВТО завершились еще в 2017 году. В настоящее время в отношении них установлены пошлины в диапазоне 0–15%», — приводят «Известия» разъяснения пресс-службы Минэкономразвития.

Первое снижение пошлин на ввозимые иномарки произошло в 2012 году. Тогда они упали с 30% до 25% на новые машины и с 35% до 25% — на автомобили с пробегом. Затем пошлины пересматривались в 2017 и 2018 годах.

Помимо таможенных пошлин ввозимые на территорию РФ автомобили облагаются еще рядом налогов и сборов. Это акцизы, налог на добавленную стоимость, составляющий 20%, а также утилизационный сбор, который, например, для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров достигает 84 тыс. рублей, а для автомобилей с моторами объемом от 2 до 3 литров — 126 тыс. рублей. Еще одним сдерживающим препятствием является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, а также обязательное оснащение автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС. Таким образом, снижения стоимости ввозимых автомобилей ждать не стоит. Но даже если оно и будет в некоторых случаях, то очень скоро исчезнет при корректировке цен на размер инфляции.

Таможенные пошлины на электромобили составляют 15%, но в правительстве уже отказались от их поддержки, лишив электротранспорт льгот и перестав инвестировать в них деньги.

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