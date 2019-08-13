Осы в автомобиле: 3 жутковатых видео

Насекомые построили ульи по всему салону припаркованного на газоне автомобиля, кроме почему-то места водителя.

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Вернувшись к оставленному на длительную стоянку автомобилю, владелец обнаружил его не в паутине, как предполагал, а с осиным гнездом в салоне. Решив, что это пчелы, популяция которых сокращается, автомобилист вызвал специалистов, которые могли бы удалить ульи без вреда для насекомых и автомобиля.

Приехавший по вызову профессиональный пчеловод Джуд все сразу понял: это никакие не пчелы, а осы, которые не производят меда и питаются другими насекомыми, а также падалью. Насекомые оккупировали все места, но, как ни странно, не тронули кресло водителя, руль, педали и панель приборов, словно знали, что садиться за руль без прав нельзя.

Избавляясь от насекомых, Джуд снял три интересных видео. В первом показано гнездо до начала уничтожения — размеры впечатляют. Не исключено, что со временем оно заполнило бы весь салон машины. Второе видео показывает, как много ос поместилось в гнездах, для чего их прокалывают и провоцируют на нападение.

Третье видео демонстрирует, насколько много яда могут вырабатывать осы — он повсюду, словно капли дождя, и автор видео признается, что даже чувствует запах яда, так его много вокруг.

Как удалять эти гнезда и что потом делать с автомобилем? Кажется, проще было бы вызвать пожарных и сжечь оккупированный насекомыми автомобиль.

Вокруг нас немало чудес. Некоторые из них создает природа, а некоторые — человек. Например, один умелец показал, как можно выправить капот, просто прыгая на нем: выглядит почти как новый.

Фото, видео: YouTube