Находчивый водитель вызвал бурю эмоций в интернете

Наш герой Алексей стал виновником ДТП, однако выплаты по ОСАГО не хватило, чтобы покрыть стоимость ремонта машины пострадавшего. Так мужчина остался должен страховой много денег. Ремарка: остался бы должен, если бы к делу не подключился адвокат.
Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом.
Volvo XC70 II продавался в нашей стране с 2007 по 2016 год. Автомобиль поистине универсальный, подходящий и для путешествий, и для перевозки большого багажа. Чем еще привлекает автомобиль, рассказываем в обзоре модели.
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