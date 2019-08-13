Находчивый водитель вызвал бурю эмоций в интернете

Это забавное видео вовсе не об агрессии на дороге, а о том, что вежливость, приправленная креативом, способна творить чудеса!

Чего только не встретишь на дороге! Задумка этого водителя Лексуса настолько хороша, что позволяет ему быстро лавировать по оживленному шоссе в Лос-Анджелесе, вызывая не недовольство, а улыбки на лицах других автомобилистов.

Это видео сняла Эллисон Клемес, когда ехала на прошлой неделе в Калвер-Сити. Она не могла не заметить, что для того чтобы расчистить себе дорогу, водитель пользуется двумя самодельными табличками: «Впустите меня, пожалуйста!» и «Спасибо!». Естественно, она его пускает.

Забавно вот что: если внимательно посмотреть видео еще раз, можно заметить, что, чтобы добраться до знака «Спасибо», чудак перетасовывает кучу табличек. Другими словами, он готов к любым сценариям, которые возможны в условиях плотного трафика.

А этот чудак разъезжает по Нижнему Новгороду на самодельном Гелендвагене. Он пока только присматривается к оригинальному внедорожнику, но у окружающих вызывает улыбку.



Видео: YouTube