Бумажные ОСАГО скоро не потребуются

Иногда у автопроизводителей получаются очень высокоресурсные моторы. Все они, как правило, имеют общие технические решения. Вот какие автомобили еще можно купить сегодня с «долгоиграющими» силовыми агрегатами.
Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.