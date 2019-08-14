Бумажные ОСАГО скоро не потребуются

Большой тест стиляг: Toyota C-HR, Citroen C3 Aircross и новый Kia Soul

Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом.