Бумажные ОСАГО скоро не потребуются — журнал За рулем

Бумажные ОСАГО скоро не потребуются

ОСАГО инспекторам ГИБДД можно будет предъявлять на экране смартфона или иного гаджета.

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МВД намерено упростить для водителей процедуру проверки полисов ОСАГО. Предъявлять страховку инспекторам ГИБДД можно будет в электронном виде, то есть на экране смартфона или иного устройства. Предусматривается и возможность предоставления распечатки этого изображения на обычном листе бумаги.

Для того чтобы предоставить автомобилистам новую возможность предъявления полисов ОСАГО, в данный момент разрабатывается соответствующий законопроект. Согласно ему, перечень документов, предоставляемых для проверки сотрудникам полиции, изменится. Таким образом, демонстрация полиса ОСАГО с экрана телефона или планшета будет узаконена.


«Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО. При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

То есть при возникновении у сотрудника ГИБДД сомнений насчет подлинности предоставленного водителем полиса обязательного страхования гражданской ответственности он может проверить его по базе, запросив нужные сведения.

  • В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи дорожных видеокомплексов автоматической фиксации нарушений. Система работает в тестовом режиме, поэтому нарушителям вместо штрафов приходит напоминание от ГИБДД оформить страховку.

Фото: АГН «Москва»

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