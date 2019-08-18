Для тех, кто любит экзотику: внедорожный дом на колесах

Этот автомобиль придумали для тех отчаянных водителей, которые предпочитают путешествовать там, где нет дорог, а только направления.

Вы действительно хотите быть независимым путешественником со своим домом на колесах и наслаждаться настоящей свободой, добираясь до мест, где нет людей? Тогда Torsus Praetorian Overland — именно то, что вы ищете.

Это интересное решение, которое придумала чешская фирма Torsus, — не просто автодом, а кемпер-внедорожник. У автомобиля полный привод и шестицилиндровый дизельный мотор мощностью 240 л.с. и крутящим моментом 925 Нм. Максимальная скорость этого чуда — 117 км/ч.

Оборудование предлагает максимальную автономность. Там установлены солнечные панели мощностью 150 Вт, которые питают аккумуляторы. То есть все электроприборы, установленные в доме на колесах, работают от его «собственного» электричества. На борту имеются резервуары с пресной и технической водой, а также система горячего водоснабжения, которая использует электричество.

На большой кухне — газовая плита, духовка и вытяжка. Имеется холодильник, микроволновая печь и даже стиральная машина. Существует отдельная кладовка, а также многочисленные висячие и стоячие шкафы.

Есть душ, туалет и туалетный столик, а еще большая спальня с двухспальной кроватью и тумбочками со множеством полок и ящичков. Еще одно спальное место можно сделать из большого раскладного кресла. Для развлечения на борту предусмотрены спутниковое телевидение и аудиосистема.

Снаружи установлена стойка для велосипедов, есть окна с тонированным остеклением и несколько запираемых отсеков. Для защиты автомобиля при преодолении сложно проходимой местности спереди и сзади прикреплены защитные решетки.

Между прочим, существует и автодом, построенный на базе Лады Гранты. Конечно, он не настолько «проходимый», как описанный выше, но в нем тоже есть все необходимое для путешествий.



Фото: Torsus