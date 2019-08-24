Вот каким должен быть автодом: на базе КАМАЗа и с пивным краном!

Этот автодом способен увеличить жилую площадь в два раза.

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Чешские умельцы создали один из лучших автодомов на базе КАМАЗа. На этом автомобиле можно отправляться куда угодно и неделями жить там, где заблагорассудится.

В качестве основы был выбран КАМАЗ-65207. Эта модель имеет четыре ведущих колеса из шести, оснащается 401-сильным турбодизельным мотором Daimler OM457LA с крутящим моментом в 2000 Нм, 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF16 и ведущими мостами Daimler, а также пневмоподвеской.

Жилая часть, рассчитанная на проживание двенадцати человек, оборудована не только бытовой техникой, вплоть до кондиционера, но даже пивными кранами на просторной кухне. Есть холодильник, полноценный санузел, кровати как в поездах, дизель-генератор и тонна воды в запасе. Но главное, что автодом может почти в два раза увеличивать свою площадь во время стоянок.

При создании автодома использовался принцип трансформера. Левая стена способна выдвигаться почти на ширину автомобиля и опираться на прочные регулируемые по высоте стойки. При этом крыша, пол, а также передняя и задняя стенки автоматически раскладываются, вставая на отведенные им места. Благодаря этому жилая площадь увеличивается почти в два раза и внутри становится просторно настолько, что автодом можно легко сопоставить с городской квартирой.

Получившийся мобильный дом можно принять за эталон автодома и понять, какие системы необходимы для комфортного проживания в подобных сооружениях.

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Фото, видео: YouTube/Константин ПРО