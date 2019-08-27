Такую норму собираются ввести в Германии, но есть много противников.

Материалы по теме Выявлены самые частые ошибки при сдаче на права

Доля автоматических коробок передач в новых автомобилях неуклонно растет. Электро- и водородные автомобили также практически не оснащаются механикой. Кроме того, есть много новых систем помощи водителю, которые предлагаются только в сочетании с автоматической коробкой передач. В связи с этим департамент транспорта Германии планирует изменить правила экзамена по вождению. Автоматические коробки передач должны стать стандартом в учебных транспортных средствах, сообщает auto-motor-und-sport.de.

Предлагается обучать новичков на автомобилях, оснащенных коробкой-автомат, но если человек по каким-то причинам предпочитает механику, ему потребуется несколько дополнительных часов вождения и тест на пригодность, который проведет инструктор по вождению, чтобы иметь возможность управлять автомобилем с МКП. Но это уже будет отступлением от стандартной программы и, возможно, потребует отдельной оплаты.

Однако большинство немцев против нового стандарта обучения на автомобилях с АКП и руководствуются они соображениями безопасности. Так, четверо из пяти (79%) опрошенных придерживаются мнения, что новички без достаточного навыка в переключении передач представляют опасность на дорогах. Это показал репрезентативный опрос, проведенный по заказу TÜV среди 1010 человек в возрасте от 16 лет. И в самом TÜV против обсуждаемых изменений в экзаменах по вождению. С точки зрения специалистов, для управления автомобилем с механикой необходима достаточная тренировка, и нескольких дополнительных уроков будет недостаточно.

В России же считают, что необходимо повторное обучение начинающих водителей на заснеженных автодромах, так как летние условия вождения существенно отличаются от зимних.



Фото: depositphotos.com