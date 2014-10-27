Какие глаза! — чудесное спасение котенка на дороге — журнал За рулем

Какие глаза! — чудесное спасение котенка на дороге

Если у котов есть ангелы-хранители, то это как раз тот случай.

Ангел-хранитель явился этому рыжему симпатяге в обличье мотоциклиста, который вовремя заметил пушистый клубок на дороге.

Видео происшествия было заснято на камеру, установленную на шлеме у байкера. Он с гордостью пишет: «Я спас котенка посреди дороги в Монсе, Бельгия. Мне помог один человек. Котенок очень испугался. Но сейчас все хорошо».

Тысячи кошек гибнут под колесами автомобилей и мотоциклов, и ничего уж тут не поделать, если только водители не станут чуточку внимательнее к окружающему миру. И, возможно, тогда этот мир посмотрит на них испуганными желтыми глазками, хозяину которых предстоит долгая и счастливая жизнь, а ведь она могла так бессмысленно и внезапно оборваться на дороге...

Видео: YouTube

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