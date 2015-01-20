Молодой лихач на BMW сбил двоих детей

Пора допустить школьников к рулю — хуже не будет!

С какого возраста можно получить права? Сейчас — с 18 лет, но этот вопрос периодически обсуждают врачи, ГИБДД, страховщики и законодатели. Все чаще звучат предложения поднять планку до 21 года. «За рулем» изучил аргументы «за» и «против» увеличения минимального возраста водителя.