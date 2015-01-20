Молодой лихач на BMW сбил двоих детей — журнал За рулем

Молодой лихач на BMW сбил двоих детей

Двое детей были сбиты на обочине дороги в поселке, который, как и многие другие, лишен тротуаров.

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Авария, в результате которой погибли двое несовершеннолетних, произошла во Владимирской области. 13-летние подростки находились возле остановки общественного транспорта на ул. Первомайской поселка Мелехово, расположенного в Ковровском районе, когда их сбил автомобиль BMW 3-й серии, которым управлял 23-летний водитель.

Наезд был совершен в темное время суток, но на освещенном фонарями участке дороги, рядом с остановкой. Дети находились на дороге из-за отсутствия на улице Первомайской тротуаров.

«По предварительной информации, житель г. Коврова 1996 г.р., управляя автомобилем „БМВ-320“, совершил наезд на двоих пешеходов — мальчика и девочку 2006 г.р.», — говорится в сообщении УМВД по Владимирской области.


Один из детей скончался на месте аварии, второго также спасти не удалось — он умер в автомобиле скорой помощи.

В данный момент ведется следствие. Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото, видео: УМВД РФ по Владимирской области

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