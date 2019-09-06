Грузовик влетел на рынок: пять женщин серьезно пострадали

Установленный между рынком и проезжей частью забор не смог их спасти.

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В Казани грузовой автомобиль Hyundai совершил наезд на торговцев рынка Ала-Дим, расположенного на улице Ломжинской. На кадрах видно, как автомобиль на полном ходу сминает ограду проезжей части, сбивает столб, задевает легковую машину и въезжает в сидящих на краю тротуара торговцев.

В результате пострадали пять женщин, которые с травмами различной степени тяжести были направлены в больницы. Возраст пострадавших составляет от 45 до 82 лет. Две женщины в результате наезда получили переломы позвоночника, сообщает «АиФ-Казань», а одна — открытые переломы ног.

За рулем грузовика находился 25-летний мужчина. С его слов, авария произошла из-за того, что его автомобиль подрезал белый Audi Q3. По версии ГИБДД, основанной на показаниях очевидцев и записях с видеокамер, причины аварии иные. Audi, которым управлял 27-летний мужчина, стоит в пробке. Грузовик же просто врезается в него, а значит виновник ДТП решил свалить вину на другого человека. Причиной ДТП стала ошибка молодого водителя грузовика, который не рассчитал ни скорость, ни дистанцию, допустив аварию с большим количеством пострадавших.

Проблемы с грузовиками есть не только у нас. На днях в Японии грузовик с апельсинами подставился под поезд, несущийся со скоростью 120 км/ч.

Фото, видео: YouTube