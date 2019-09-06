Маск подарил Лукашенко Теслу. Или все-таки не подарил?

На встрече со старшеклассниками в новой школе Минска Александр Лукашенко похвастался, что электромобиль Tesla подарил ему сам Илон Маск, чем всех очень удивил.

В интернете бурно обсуждают заявление Александра Лукашенко, что электромобиль Tesla Model S ему подарил сам Илон Маск.

«Я иногда ее (Теслу) тестирую. Маск подарил. Потом он меня увидел на мотоцикле и говорит: „Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?“ — похвастался Лукашенко.

Пользователь Твиттера обратился к Маску за пояснениями: «Вы дарили машину президенту Беларуси Александру Лукашенко?». Ответ основателя Tesla был предельно краток: «Э, нет».

Теперь все гадают, что имел в виду Лукашенко? Или все же лукавит Маск? Впрочем, такие подарки совсем не в стиле Илона Маска. Миллиардер прежде дарил электрокары — своей матери и бывшей девушке. Лукашенко в этот ряд никак не вписывается.

У Александра Григорьевича действительно есть топовая Tesla Model S с двумя двигателями, полным приводом и батареей повышенной емкости — 100 кВт·ч. Такой Model S способен разогнаться до сотни быстрее чем за три секунды.

Ранее Лукашенко на встрече с учеными говорил, что стране нужно больше электромобилей: в стране слишком много электричества!

Фото: ИТАР-ТАСС, twitter.com/elonmusk

Видео: YouTube