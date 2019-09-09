Климаткиллеры не пройдут: «зеленые» блокируют BMW

В порту Германии во время разгрузки были заблокированы две тысячи внедорожников BMW. Экологи утверждают, что тяжелые машины — самые вредные, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения безопасности дорожного движения.

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В немецком портовом городе Бремерхафене активисты Гринписа в субботу заблокировали разгрузку двух тысяч внедорожников BMW, которые завозятся из североамериканского Спартанбурга. Из-за малого спроса в самой Германии некоторые модели внедорожников не выпускают, а завозят из США, где их любят, и поэтому именно там налажено производство.

Активисты Гринписа подошли к судну на надувных лодках с пристани со стороны северного порта. Полиции с трудом удалось разогнать протестующих, но к экологам всегда относятся с уважением, поэтому никаких силовых действий правоохранители не допускали, все удалось разрешить относительно мирным путем.

Активисты выступают против загрязнений, вызванных производством больших и тяжелых автомобилей. На борту корабля, загруженного спортивными внедорожниками, они вывесили баннеры с лозунгом «Климаткиллеры на борту». Таким же наклейками украсили и сами «вредные» внедорожники.

Организация критикует автопроизводителей, которые строят тяжелые и мощные машины за рубежом и ввозят их в Германию. «Эти автомобили значительно вреднее для климата, чем другие, из-за их большого веса и мощных двигателей», — отмечают они.

По данным полиции, около 100 человек были вовлечены в стихийную демонстрацию по защите окружающей среды. По словам пресс-секретаря, вход в порт был заблокирован.

Мода на внедорожники привела к тому, что они вытесняют менее мощные и компактные автомобили, приносящие меньше вреда экологии. По мнению активистов Гринписа, растущее число автомобиле класса SUV является проблемой для городов. Благодаря своим размерам они занимают больше общественного пространства, чем другие виды транспорта. Даже в гибридной или электрической версии большой автомобиль представляет угрозу безопасности для других участников движения: при столкновении с внедорожником у владельца седана и хэтчбека риск смертельного исхода в четыре раза выше, чем в аварии с обычным автомобилем. Риск смертельных исходов при столкновении пешеходов и внедорожников выше вдвое, из-за более высокого расположения капота, утверждают зеленые. Правда, откуда они берут свои цифры, остается неизвестным.

«То, что мы сегодня наблюдаем, — это SUVивизация предлагаемых модельных рядов. Даже культовые маленькие автомобили прошлых эпох, такие как Fiat 500 или Mini, теперь доступны в качестве внедорожников. Больших автомобилей становится все труднее избежать. И это очень плохие новости», — говорится на сайте greenpeace.org.

Экологи говорят, что это только начало, и предупреждают посетителей Международного автосалона во Франкфурте (с 12 по 22 сентября), что те должны быть готовы к тому, что доступ на выставку будет максимально затруднен, особенно в выходные дни — 14 и 15 сентября.

Напомним, 14 августа экологи остановили в Вольфсбурге поезд с новыми автомобилями Фольксваген.

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС