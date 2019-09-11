Пьяного виновника ДТП привязали к машине

Сделано это было после того, как нарушитель попытался сбежать с места аварии до приезда полиции.

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Сегодня ночью в Санкт-Петербурге произошла авария, виновником которой стал агрессивный пьяный водитель. На перекрестке Петергофского шоссе с улицей Пограничника Гарькавого он помял два автомобиля.

Сначала дебошир таранил маршрутное такси, пытаясь пробить себе дорогу. Когда до него дошло, что легкий Volkswagen Polo, которым он управлял, не способен сдвинуть тяжелый микроавтобус, мужчина не придумал ничего лучше, как протиснуться между маршруткой и стоявшим слева от нее легковым автомобилем, пишут очевидцы в комментариях к сообщениям в соцсетях. В результате дерзкого маневра бока всех машин были изодраны.

Водители пострадавших транспортных средств, видя, что за рулем иномарки находится совершенно неадекватный человек, были вынуждены выйти из машин для того, чтобы урезонить хама. Оказалось, что сидящий в Polo молодой человек сильно пьян. Видя, что его сейчас, возможно, будут бить, он попытался сбежать, но не смог.

Чтобы виновник аварии не смог покинуть место ДТП, его привязали к родному автомобилю, стянув руки хомутами, и стали ждать сотрудников ГИБДД. Вероятно, что в этой ситуации наказан будет не только пьяный виновник аварии, но и связавшие его люди, так как подобные действия преследуются по ст. 301 УК РФ «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей» — до трех лет тюрьмы.

На днях сотрудникам ДПС пришлось гоняться за пьяным водителем по пересеченной сельской местности. Видео этой погони достойно Оскара.

Фото: vk.com