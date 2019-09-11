Поймана банда грабителей, нападавших с ножами на таксистов

В подмосковных Люберцах приезжие из Средней Азии отбирали у водителей деньги и мобильные телефоны.

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В дежурную часть обратился таксист, которого ночью вызвали в поселок Малаховку для дальнейшей поездки в Москву. Когда он приехал, пассажиры напали на него, стали душить и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги и мобильные телефоны, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Водитель попытался вырваться и убежать от нападавших, тогда один из мужчин полоснул его ножом по руке. Отобрав ценные вещи, бандиты пригрозили водителю расправой, если он обратится в полицию, и скрылись.

По горячим следам полицейские управления «Люберецкое» задержали злоумышленников возле одного из подмосковных рынков. Молодые люди 20 и 22 лет, уроженцы Средней Азии, в ограблении признались, тем более что при обыске у них нашли вещи ограбленного таксиста.

Похоже, что бандиты не в первый раз промышляли подобными грабежами — установлено, что два дня назад они напали на другого водителя в той же Малаховке, отобрав деньги и мобильный телефон. Ущерб от их преступных действий следователи оценили в 100 тысяч рублей.

Мужчинам предъявлены обвинения по ст. 161 «Грабеж» и ст. 162 «Разбой» УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на срок до 12 и 15 лет соответственно. Грабители заключены под стражу, полицейские устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области, а также ведут поиски возможных соучастников.

Недавно в Москве было совершено дерзкое ограбление водителя, когда преступники молотками разбили стекла в автомобиле и вытащили сумку с деньгами.



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