Сбившая ребенка чиновница требует компенсации

Женщина настаивает на возмещении ущерба, нанесенного ее автомобилю сбитым ребенком, — 100 тыс. рублей.

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Авария, в которой пострадал ребенок, принимает все более интересный оборот. Напомним, что ДТП произошло год назад, но сегодня оно получило неожиданное продолжение. Тогда бывшая сотрудница Министерства образования Мурманска сбила катающегося на велосипеде во дворе подростка. Несмотря на то что ребенок получил травмы, его признали виновником аварии, так как, двигаясь по второстепенной дороге, он не пропустил автомобиль, едущий по главной дороге. Во дворах.

Дело было закрыто и забыто, а вот теперь пострадавшая через суд требует с родителей пострадавшего ребенка, который все еще восстанавливается после ДТП, 100 тыс. рублей, сообщает НТВ. Автомобиль специалиста по образованию Мурманска получил пару царапин и повредил зеркало заднего вида. При этом у ребенка было сотрясение мозга и перелом челюсти.

Бывшая работница министерства на первом заседании суда заявила, что ее автомобиль иностранного производства был серьезно поврежден и родители ребенка обязаны возместить затраты на дорогостоящий ремонт. В свою очередь родители покалеченного мальчика говорят, что ничего не должны, так как получивший травмы ребенок все еще лечится после ДТП.

Дети нередко страдают от необдуманных действий взрослых. Недавно под Владимиром лихач сбил насмерть двух подростков возле автобусной остановки.

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