Без фар и экранов, зато с дронами: новый концепт Audi

Его немецкая компания привезла на автомобильный салон во Франкфурте. Особенности электрокара Audi AI: Trai — прозрачный кузов и отсутствие фар!

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На первый взгляд, Audi AI: Trai, показанный на IAA19, автомобиль какого-то очень далекого будущего. Здесь применены «галактический» дизайн и новая идея освещения.

Концепт оснащен четырьмя электродвигателями, по одному на каждое колесо, общей мощностью 429 л.с. (435 л.с.). Audi не указывает емкость тяговой батареи, но заявляет, что дальность поездки составляет 400–500 км по асфальтированным дорогам или 250 км по неровной поверхности. Максимальная скорость ограничена 130 км/ч.

На приборной панели нет собственных дисплеев, их функцию выполняет смартфон водителя, который прикреплен к рулевой колонке, он же выполняет функцию навигационной системы.

Длина концепта — 4,15 метра, ширина — 2,15 метра, высота — 1,7 метра. Дорожный просвет составляет 34 см.

Самая странная особенность Audi AI: Trai, если не считать инновационного дизайна с гигантской площадью остекления, — отсутствие традиционных фар. Вместо них используются пять дронов, оснащенных матричными светодиодными элементами.

Они «сидят» на багажнике, расположенном на крыше автомобиля, но водитель может ими управлять, чтобы те лучше освещали дорогу. Беспилотники также оснащены камерами, которые могут передавать изображение на дисплей смартфона, установленного перед водителем.

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Фото: Audi