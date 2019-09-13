Также выявлено несоответствие качества топлива нормативам на каждой десятой заправке.

Материалы по теме В России решено бороться с недоливом топлива

Росстандарт опубликовал результаты проверок двухсот АЗС, проведенных в этом году. Причиной проверок стало увеличение количества жалоб автомобилистов на автозаправки более чем на треть. Как рассказали в ведомстве, в этом году было получено около 550 жалоб на АЗС. Из них 200 указывали на недолив и 350 — на плохое качество топлива. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года было получено 404 жалобы.

Недолив топлива был зафиксирован на каждой пятой проверенной АЗС (19%). Всего на этом нарушении попались 39 станций. Также было выявлено низкое качество топлива на 9% АЗС. Проверки проводились не только с предварительным уведомлением, но и без него.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может „подготовиться“ к такой инспекции», —- рассказали «Известиям» в Росстандарте.

Схожую статистику приводят и в «Народном контроле». При проверках качества топлива нормативам не соответствует 10% взятых проб. Специалисты же Независимого топливного союза указывают на то, что из-за проверок по жалобам процент нарушений оказывается завышенным — инспекторы уделяют внимание именно проблемным АЗС, не распыляя его на те заправки, к которым у автомобилистов претензий нет.

Здесь вы можете узнать о семи необычных способах экономии топлива.

Фото: depositphotos.com