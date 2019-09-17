Названы песни, которые опасно слушать за рулем

Эксперимент ученых из Южно-Китайского технологического университета длился около года. За это время специалисты успели изучить психологическое состояние тысячи водителей, которые слушали в салоне автомобиля музыку разных направлений от рока до попа.

Суть теста заключалась в том, чтобы использовать специальный автосимулятор. Для него выбрали 96 наиболее известных песен с портала Spotify. Добровольцы управляли машиной на многополосной трассе, слушая при этом треки один за другим.

По результатам исследования эксперты составили перечень музыкальных композиций, опасных для слуха людей, которые находятся за рулем. Выяснилось, что совершать рискованные маневры автолюбителей заставляют песни American Idiot от Green Day, Party In The USA от Майли Сайрус и Born to Run от Брюса Спрингстина. Эти мелодии, согласно выводам экспертов, нарушают нервно-психическую устойчивость водителей, провоцируя их на необдуманные поступки.

Вот песня Майли Сайрус. Не включайте, если вы за рулем!