Названы песни, которые опасно слушать за рулем

Любопытное исследование провели китайские ученые.

Эксперимент ученых из Южно-Китайского технологического университета длился около года. За это время специалисты успели изучить психологическое состояние тысячи водителей, которые слушали в салоне автомобиля музыку разных направлений от рока до попа.

Суть теста заключалась в том, чтобы использовать специальный автосимулятор. Для него выбрали 96 наиболее известных песен с портала Spotify. Добровольцы управляли машиной на многополосной трассе, слушая при этом треки один за другим. По результатам исследования эксперты составили перечень музыкальных композиций, опасных для слуха людей, которые находятся за рулем. Выяснилось, что совершать рискованные маневры автолюбителей заставляют песни American Idiot от Green Day, Party In The USA от Майли Сайрус и Born to Run от Брюса Спрингстина. Эти мелодии, согласно выводам экспертов, нарушают нервно-психическую устойчивость водителей, провоцируя их на необдуманные поступки. Вот песня Майли Сайрус. Не включайте, если вы за рулем!

А вот старая песня Спрингстина, которая не понравилась китайским водителям.

Специалисты также подтвердили, что слишком громкая музыка, а также та, которую принято считать тяжелой или быстрой, вызывает желание в два раза чаще перестраиваться. Кроме того, под такие песни они едут на восемь км/ч быстрее, чем обычно. Китайские ученые надеются, что собранная ими информация ляжет в основу рекомендаций различных транспортных ведомств и будет способствовать снижению риска дорожно-транспортных происшествий.

Любопытно, что к безвредным композициям китайские ученые отнесли Stairway to Heaven группы Led Zeppelin и Under the Bridge ансамбля Red Hot Chili Peppers.

Эту песню Led Zeppelin можно слушать за рулем. Интересно, остальные, более динамичные, тоже?

К слову, слух участников эксперимента услаждала не только музыка. На определенном участке трассы они просто наслаждались тишиной, однако инициаторы теста не выявили связи между отсутствием звуков и спокойствием водителей. Выключенная магнитола некоторых участников эксперимента раздражала.

