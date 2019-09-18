Volkswagen Tiguan получил новую недорогую версию

Благодаря новой комплектации полноприводные варианты кроссовера с автоматической коробкой стали доступнее.

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Популярный немецкий кроссовер получил новый уровень комплектации Winter Edition, которая оказалась несколько богаче базовой версии Trendline, но при этом может оснащаться не только 125-сильным двигателем, но и мотором мощностью 150 л.с., а значит ему доступна и система полного привода, а также автоматическая трансмиссия.

Стоимость Тигуана в версии Winter Edition составляет от 1 559 000 рублей. При этом цена полноприводного кроссовера с автоматом снизилась до 1 729 000 рублей. Напомним, что ранее полноприводный VW Tiguan в комплектации Connect продавался минимум за 1 849 000 рублей. Таким образом, машина с полным приводом стала на 120 тыс. рублей доступнее.

Volkswagen Tiguan Winter Edition оснащается зеркалами заднего вида с электрорегулировкой, функцией складывания и электрообогревом, подогревами передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Также в список стандартного оборудования входят система помощи при парковке Park Pilot с функцией автоматического торможения Brake Assist и яркие светодиодные фары ближнего и дальнего света. Также комплектация Winter Edition оснащается ассистентом движения на спуске и цветным дисплеем на приборной панели.

За дополнительные деньги кроссовер можно оснастить камерой заднего вида с омывателем, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки и электроприводом двери багажника, а также другими опциями, повышающими уровень комфорта.

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Фото: Volkswagen