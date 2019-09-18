Сегодня, в 11:56 Страховщики хотят заработать на наших нарушениях — не слишком ли? Но на их стороне Минфин.
Материалы по теме
Новый законопроект, разработанный Министерством финансов, позволит страховым компаниям существенно повышать стоимость ОСАГО для нарушителей Правил дорожного движения. При этом поощрения для законопослушных водителей законопроектом не предусматриваются. Правозащитники указывают на то, что в итоге водителям придется дважды расплачиваться за одни и те же проступки, что противоречит Конституции нашей страны. Кроме того, выгоду от повторного наказания получит не бюджет, а непричастный к этому бизнес, который не может нести данную функцию государства. Лоббирование повышающих коэффициентов для нарушителей ПДД страховщики начали еще в 2016 году. Поводом для обсуждения данной возможности стало поручение президента по итогам заседания президиума Госсовета по безопасности дорожного движения. Тогда был разработан план мероприятий по снижению смертности на дорогах, подписанный Дмитрием Медведевым. Идея тогда была раскритикована и отложена. Вернувшись сегодня уже в виде законопроекта, идея предусматривает появление базовой ставки ОСАГО, на которую будут влиять характеристики водителя. «Страховщик сможет учитывать (а сможет и не учитывать) факт наличия у водителя нарушений ПДД. К таким нарушениям в соответствии с законопроектом может относится неоднократное привлечение к административной ответственности за проезд на красный свет светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения, а также управление автомобилем в пьяном виде», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка России.
В ЦБ заявляют, что
штрафы с камер ГИБДД учитываться не будут, равно как и штрафы за нарушения, которые привели к ДТП. Согласно нововведению, страховая компания будет вольна самостоятельно устанавливать базовый коэффициент для каждого водителя. На это прямо указывает позиция Минфина. «Законопроектом предусматриваются меры экономического стимулирования водителей к соблюдению ПДД. Например, при определении размера страхового тарифа страховщики смогут учитывать информацию о привлечении к ответственности за нарушение ПДД», — уточнили в Минфине. Правозащитники не видят в новом законопроекте логики. Более того, они указывают на его грубое несоответствие основополагающему документу государства — Конституции. «Хуже всего, что страховщики в этом вопрос хотят объегорить государство: зарабатывать на правонарушениях граждан, как и право на насилие, — исключительная прерогатива государства и должна у него оставаться. В чем проблема поднять штраф за озвученные нарушения? Деньги пойдут в бюджет, а значит, напрямую в Минфин, почему министерство вместо этого отдает их коммерсантам? Ни в одной стране мира не привязана стоимость полиса автогражданки к дорожным нарушениям. Эти изменения серьезно ухудшат демократические свободы людей», — высказался автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter