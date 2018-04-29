Блогер погиб в ДТП во время прямого эфира (видео)

Вместе с ним в машине находились еще три человека — все они скончались.

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Известный блогер, звезда TikTok и Twitter Даниял Хан погиб в нелепой аварии, которая произошла во время прямой трансляции ночной поездки молодого человека на большой скорости.

ДТП произошло в Исламабаде (Пакистан), на скоростной трассе, рядом с одной из развязок. Молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет гнали по шоссе с существенным превышением скорости, перестраиваясь из ряда в ряд. В какой-то момент Даниял, сидевший за рулем автомобиля, не справился с управлением и на полном ходу врезался правой стороной в заднюю часть грузовика, после чего его машина перевернулась.

Как сообщила местная полиция, трое из четверых молодых людей погибли на месте. Выживший участник поездки в тяжелом состоянии был доставлен в Пакистанский институт медицинских наук (PIMS), но врачи не смогли спасти ему жизнь — от полученных травм пострадавший умер. Из-за того, что автомобиль блогера врезался в грузовик, в аварии больше никто не пострадал.

Видео аварии и ее последствий появилось в Сети. Оно показывает, насколько безрассудно вели себя молодые люди и к чему это привело. Поклонники молодого блогера оплакивают его смерть в TikTok и Twitter.

Выжить в авариях удается не всем, но этот мальчик явно родился в рубашке — он остался невредим после наезда на него машины и страшного удара (видео).

Фото: Twitter

Видео: Youtube