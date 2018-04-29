Начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross. Цены прежние

Кроссовер, внешность которого немного изменилась, предлагается по прежней цене — от 1 910 000 рублей.

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В дилерских центрах Mitsubishi в России в продаже появился обновленный кроссовер Eclipse Cross. Небольшие доработки коснулись не только внешности автомобиля.

Новинка теперь может окрашиваться в новый цвет — насыщенный голубой с эффектом металлик. Задние габаритные фонари, расположенные на двери багажника, теперь представляют собой сплошную линию, благодаря чему кузов кроссовера кажется шире. Также был смещен логотип «Eclipse Cross» на двери багажника, который занял место «Mitsubishi» слева.

Приятным добавлением стало освещение в дверях автомобиля. Для этого используются светодиоды в ручках дверей и в кармашках для хранения вещей. В остальном кроссовер не изменился, равно как и уровень его комплектаций.

Стоимость обновленного Mitsubishi Eclipse Cross также осталась неизменной. В комплектации Instyle переднеприводный кроссовер с вариатором и 1,5-литровым мотором стоит от 1 910 000 рублей. Полноприводная версия в комплектации Instyle предлагается за 2 052 000 рублей, а в топовой комплектация Ultimate стоит от 2 256 000 рублей.

Новый Outlander получит интересную силовую установку — электромоторы, которые будут питаться энергией, вырабатываемой двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Mitsubishi