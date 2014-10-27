Последние дни железного великана: продается самый большой экскаватор

Он был символом несокрушимых железных гигантов. Он заставлял туристов-экстремалов стремиться в воскресенские леса, чтобы увидеть незабываемое зрелище. А теперь дни его сочтены...

На неформальной карте подмосковных достопримечательностей опустевший Лопатинский фосфоритный рудник последние 20 лет занимал особое место. Здешняя техника скорее напоминала декорации к фильму про восстание машин — нечто совершенно сюрреалистическое. И среди всех этих чудо-агрегатов — экскаваторов и кранов — особое место занимал самые большой великан: абзетцер Takraf ERs 710 поперечного копания.

Когда-то он применялся для разработки котлованов, копания каналов, добычи полезных ископаемых с возможностью погрузки в железнодорожные вагоны. Оснащенный 36 ковшами, каждый из которых мог вместить по 710 литров, он имел замкнутую непрерывную схему хода ковшей. Железнодорожный состав из 12 вагонов он был способен загрузить за 12 минут. А теперь, потеряв собратьев, которых или продали, или разобрали на металлолом, он единственный остался напоминанием о величии советской эпохи, в которую и появился на свет. Сейчас Takraf ERs 710 продается за 40 миллионов рублей. Если покупателей не найдется, цену, вероятно, будут уменьшать до тех пор, пока не удастся сбыть агрегат в чьи-то руки.

Как вообще невероятных размеров машины появились в подмосковных лесах? Фосфоритная руда в этих краях была обнаружена еще в 30-х годах прошлого века. Рудник развивался стремительно, производительность росла из года в год. Ближе к 70-м в карьерах стала использоваться самая разнокалиберная техника, в том числе высокопроизводительные комплексы Bukau. Они обеспечивали добычу породы и ее погрузку в железнодорожные вагоны.

После распада СССР у предприятия начались серьезные проблемы. Резко сократился спрос на продукцию. К тому же для разработки новых карьеров были необходимы новые территории, а правительство давало разрешения весьма неохотно. Оборудование постепенно распродавалось и расходилось. В складывающихся условиях было принято решение организовать в карьере номер 12 добычу кварцевых песков, расположенных на вскрышных породах. По словам очевидцев, еще весной 2018-го работы в карьере продолжались. Но что-то снова пошло не так... В интернете появились объявления о продаже техники, и она действительно исчезла. Сейчас Takraf ERs 710 — последнее напоминание о масштабах старого фосфоритного рудника.

Кстати! Абзетцеры и экскаваторы — серьезные машины. Но иногда даже их заставляют делать глупости

Видео: YouTube

Фото: Вконтакте