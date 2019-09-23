Премьера автомобиля состоится 26 сентября 2019 года.

В преддверии дебюта компания Nissan подразнила потенциальных покупателей видеотизером пикапа Titan. Nissan фокусируется на логотипе модели, который теперь включает красный акцент.

Судя по тизеру, автомобиль получит обновленную решетку радиатора и новую светодиодную оптику. Похоже, что дизайн Титана образца 2020 года будет еще более агрессивным, в нижней части бампера расположены увеличенные противотуманные фары, они чуть больше, чем в нынешней модели. В обновленных фарах светодиодные ходовые огни расположены более плотно, их конструкция ловко обрамляет лампы ближнего и дальнего света.

Относительно технического оснащения пикапа данных пока нет, но ожидается, что оно останется без изменений. Под капотом будет все тот же 5,6-литровый двигатель V8 и семидиапазонный автомат.

До презентации нового Nissan Titan 2020 года со смелым дизайном и его внедорожной версии PRO—4X осталось всего три дня.

Премьера другого автомобиля — Nissan Juke прошла в очень неожиданном месте.



Видео: YouTube

