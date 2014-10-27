Депутат сбил ребенка на переходе — журнал За рулем

Депутат сбил ребенка на переходе

Виновник аварии не стал скрываться, а оказал мальчику помощь, вызвал медиков и полицию.

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В городе Губкин Белгородской области автомобиль сбил 13-летнего ребенка на пешеходном переходе. За рулем транспортного средства оказался депутат Белгородской областной думы, являющийся также управляющим директором Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов.

В результате удара ребенок получил перелом бедра, а также повредил плечо и был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Произошло ДТП — наезд на пешехода — подростка 13 лет. За рулем автомобиля находился управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов», — приводят РИА «Новости» сообщение пресс-центра комбината.

Происшествие примечательно тем, что виновник аварии не пытался скрыться. Вместо этого он остановился и вызвал скорую помощь и сообщил о ДТП в полицию. Как показала экспертиза, мужчина был абсолютно трезв.

«Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП», — рассказали СМИ в ГОК.

Переход, на котором произошло ДТП, теперь планируется оснастить дополнительными средствами безопасности, которое предприятие намерено установить совместно с администрацией города.

Фото: depositphotos.com

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