Камеры теперь могут фиксировать происходящее в автомобиле во время движения и определять различные нарушения.

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Новую систему видеофиксации на дорогах стали применять в Австралии. Она способна определять, чем занят водитель во время движения. Таким образом власти борются с распространенным нарушением — использованием смартфонов во время управления транспортным средством.

О введении новой системы видеонаблюдения глава дорожного ведомства Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс заявил сегодня. Это самый густонаселенный штат Австралии, и он первым в мире применил новую возможность фиксации на практике. С помощью видеокамер теперь будут выписываться штрафы тем водителям, которые во время движения отвлекаются на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки.

Согласно статистике, у водителя, пользующегося за рулем телефоном, шансы попасть в ДТП увеличиваются в четыре раза.

«Нет никаких сомнений в том, что вождение в нетрезвом состоянии, насколько мне известно, столь же опасно, как и использование мобильного телефона во время движения. Поэтому мы хотим, чтобы все знали — вас могут арестовать», — рассказал Констанс Australian Broadcasting Corp.

Новые видеокомплексы оснащаются двумя камерами. Первая фиксирует номерной знак, а вторая, широкоугольная, заглядывает в салон через лобовое стекло и фиксирует, чем занят водитель. Снимок обрабатывается искусственным интеллектом, а изображения с подозрением на нарушение отправляются на проверку инспектору, который выносит окончательный вердикт. Кстати, штраф в Австралии за отвлеченное управление транспортным средством составляет 344 австралийских долларов (14 931 рубль).

Во время испытаний, длившихся 6 месяцев, новая система фиксации проверила 8,5 млн автомобилей и обнаружила более 100 000 нарушителей, которые во время управления держали в руках телефоны.

Не обошлось и без протестов со стороны правозащитников. Так, адвокат и представитель Национальной ассоциации автодорог и автомобилистов Питер Хури обвинил правительство в скрытности использования новой системы — автомобилисты должны быть предупреждены, что на том или ином участке дороги ведется особенная съемка происходящего в салоне.

Для привлечения внимания водителей к событиям на дороге уже разработана новая трехмерная панель приборов, не требующая ношения специальных очков.

Фото: autoblog.com