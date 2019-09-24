АВТОВАЗ приостановил продажи партии Лады Гранта

Kia Sportage — Nissan Qashqai: японская контратака Хорошо помню тот Московский автосалон, где впервые выставили Кашкай — он открывал новый класс компактных SUV и удивлял ценой. И простецкий Спортейдж тогда уже продавался, но Кашкай сразу ушел в отрыв. А что сейчас, кто на вершине? Renault Arkana, Duster, Kaptur: тест-драйв в цифрах Стоит ли новейшая Arkana своих денег и чем принципиально отличается от Дастера и Каптюра — вот главные вопросы, ответы на которые выяснили эксперты «за рулем». Renault Arkana, Duster, Kaptur: большой тест кроссоверов На сокращающемся российском рынке Renault выводит практически в одну нишу уже третью модель! Неужели они настолько разные? «За рулем» собрал троицу вместе и выяснил, в чем «фишка» каждого автомобиля.