АВТОВАЗ приостановил продажи партии Лады Гранта — журнал За рулем

АВТОВАЗ приостановил продажи партии Лады Гранта

Выявлен дефект в тормозной системе автомобилей.

Lada Granta
Lada Granta

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На АВТОВАЗе обнаружили возможный дефект на 6917 автомобилях Lada Granta. Продажи этой партии временно приостановлены. Несоответствие выявлено в автомобилях Lada Granta, которые были отгружены в дилерские центры Lada с 13 августа по 19 сентября, часть автомобилей была продана. По гарантии на автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Требующая замены деталь имеет индекс 21100-3510040-02, сообщил источник сайту Лада.Онлайн.

Lada Granta возглавляет список продаж в России уже пятый месяц подряд. С января по август 2019 года в РФ было продано 85 766 автомобилей этой модели.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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