За аварии на переездах хотят сажать в тюрьму

РЖД выступило с предложением ввести уголовную ответственность для водителей за аварии на железнодорожных переездах.

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Руководство Российской железной дороги выступило с предложением введения уголовной ответственности для тех водителей, которые выезжают на ж/д-переезды на запрещающий сигнал семафора, что в итоге приводит к столкновению с поездами. То есть сажать таких водителей, если они выживут, предлагается по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на срок до 15 лет — такая мера предусмотрена для лиц в состоянии опьянения, из-за действий которых погибло двое и более человек, скрывшихся с места аварии. Чтобы статья начала действовать в отношении указанных нарушителей независимо от наличия жертв, ее следует доработать, считает заместитель главы ОАО РЖД Шевкет Шайдуллин.

Свое предложение руководство РЖД объяснило заботой о пассажирах. Депутаты в ответ заявили, что при данной доработке сажать в России можно будет абсолютно за любое ДТП.

Сегодня за нарушения правил движения через железнодорожные пути, согласно ст. 12.10 КоАП РФ, предусмотрены штраф в размере 1 тыс. рублей и лишение прав на срок от трех месяцев до года. Уголовное наказание за аварии без жертв на ж/д-переездах парламентарии считают избыточным.

«Авария может произойти на любой территории, в том числе и на железнодорожном переезде, и санкции за это в зависимости от числа жертв или опьянения уже урегулированы в статье 264 УК. У нас люди на переезде зачастую долго ждут, когда откроется шлагбаум, и безрассудные головы пытаются проскочить. Надо оснащать переезды защитными приспособлениями, не дающими проехать, или строить их так, чтобы железнодорожное полотно не пересекалось с дорогой. Вот решение проблемы, а не вычленение отдельного состава преступления», — приводит «Коммерсантъ» комментарий инициативы РЖД первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.

Водитель автобуса, вставшего на ж/д-переезде при приближающемся составе, не открыл двери людям, пытавшимся покинуть салон. Авария попала на видео.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС