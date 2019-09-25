Новая норма появится в следующей редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы по теме Зачем водители превышают скорость — результаты опроса ГИБДД

В Министерстве внутренних дел поддержали идею снижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Новая норма может появиться в ближайшей редакции Кодекса об административных правонарушениях, обсуждение которой в Госдуме начнется в начале 2020 года. Об этом РГ заявил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

О необходимости снизить или вовсе убрать из статьи 12.9 КоАП РФ нештрафуемый порог превышения скорости говорят уже пять лет. Чтобы как-то снизить скорость потоков, во многих населенных пунктах появились знаки ограничения скорости до 50 км/ч. Таким образом, автомобили стали двигаться по ним со скоростью не 80, а 70 км/ч, что менее опасно для окружающих.

В ГИБДД отмечают, что превышение скорости всего на 1 км/ч увеличивает риск смертельного ДТП на 3%, превышение на 19 км/ч — на 57%. Такие данные приводит начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Он уверен, что нештрафуемый порог необходимо снизить. Значит ли это, что знаки ограничения скорости до 50 км/ч, снижающие пропускную способность дорог, скоро исчезнут?

Также в новой редакции КоАП 2020 года может появиться наказание за «опасное вождение» — понятие, которое появилось в Правилах дорожного движения два года назад, но так и остающееся ненаказуемым из-за отсутствия соответствующих санкций в КоАП.

О том, что превышение скорости является большой проблемой, высказался и Максим Ликсутов.

Фото: depositphotos.com