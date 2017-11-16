Главный конкурент Toyota Land Cruiser получил яркую внешность и три экрана в салоне.

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Nissan Patrol 2020 модельного года получил множество современных систем, новейшие технологии и стал роскошнее. Продажи автомобиля начнутся в конце сентября, а первыми его смогут купить жители Ближнего Востока, где внедорожник пользуется наибольшей популярностью в мире.

Внешность обновленного Patrol по-прежнему отличается прямыми, чуть сглаженными, линиями. Новая U—образная решетка радиатора стала глубже и очерчена массивной хромированной рамкой. Новые очертания получили и дневные ходовые огни, а нижняя часть бампера, словно обрамляя оптику и воздухлзаборники, выглядит единым целым с крыльями и капотом. Сзади внедорожник Nissan получил новые фонари с последовательными поворотниками.

Интерьер Patrol стал роскошнее благодаря стеганым кожаным креслам с «алмазной» прострочкой. В компании заявляют, что в салоне стало гораздо тише. На центральной консоли расположились сразу два дисплея — один над другим. Верхний отображает карты и другую необходимую водителю информацию, а нижний предоставляет доступ к мультимедийной система, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. За рулевым колесом расположен третий дисплей — цифровая панель приборов.

Список систем помощи водителю дополнен интеллектуальной системой экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, а также интеллектуальной системой предупреждения о возможном столкновении.

Линейка двигателей обновленного Nissan Patrol состоит из 4-литрового мотора V6 мощностью 275 л.с. и 394 Нм, а также 5,6-литрового двигателя V8 мощностью 400 л.с. и 560 Нм. В случае оснащения более мощным мотором внедорожник также получает адаптивную подвеску Nissan Hydraulic Body Motion Control.

Напомним, что в Россию Nissan Patrol не поставляется с лета 2017 года — конкуренцию с Toyota Land Cruiser в нашей стране он не выдержал.

С компанией Nissan недавно произошел курьезный случай, в котором виноваты маркетологи — на презентацию нового Nissan Juke никто не пришел. Совсем.

Фото: Nissan