BMW предположила секс в автономных автомобилях. Скандальное видео

Компания опубликовала видео, в котором предположила, чем могут заниматься люди в автономных автомобилях.

BMW опубликовало короткое десятисекундное видео на своей страничке в Twitter, в котором показала, какие возможности могут предоставить влюбленным автомобили будущего на примере своего концепта iNEXT. В частности, секс во время движения. Про обязательность ремней безопасности при этом никто не подумал.

В ролике представлен концептуальный кроссовер компании iNEXT, который в 2021 году должен поступить в производство. Эта своеобразная реклама привлекла внимание не столько к автомобилю, сколько к тому, чем заняты его пассажиры. Видео получило негативную оценку общественности. Люди считают его безвкусным и указывают на безответственное поведение героев ролика.

Удивительно, что при этом никто не указал на то, что пассажиры в машине не пристегнуты — ремни безопасности все еще остаются обязательными и останутся таковыми даже после появления беспилотников на дорогах общего пользования. Столь строгое отношение к рекламе в соцсети без указания действительно важной недоработки (ремней безопасности) можно назвать странным.

Компания знала, что отношение к видеоролику не будет однозначным, и сделала сноску, что это только демонстрация, а BMW не продает автономные автомобили. Тем не менее, сегодня в обед видео из Твиттера было удалено.

BMW уже приступила к тестовой сборке iNEXT на конвейере и готовится к росту авторынка.

Фото, видео: BMW, Youtube