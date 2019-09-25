Опасным водителям присвоят особый коэффициент в «автогражданке»

Минфин разъяснил порядок применения повышающего коэффициента в ОСАГО за аварийно-опасную езду.

Повышающий коэффициент при расчете тарифа ОСАГО собираются применять к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом обязательным условием станет факт остановки водителя сотрудником ГИБДД. Это необходимо, чтобы привязать нарушение к водителю, а не автомобилю, здесь фиксация нарушения видеокамерой, увы, не пройдет. К грубым нарушениям относится проезд на красный свет, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречку и др.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект по индивидуализации системы тарифообразования ОСАГО 15 октября. Предполагается, что аккуратные и безаварийные водители станут платить за полис меньше, а те, кто водит агрессивно и неаккуратно, — больше.

ОСАГО непрерывно реформируют на протяжении уже нескольких лет. В январе расширили тарифный коридор, потом количество возрастных градаций. По данным Банка России, с начала года средняя стоимость «автогражданки» снизилась для автомобилей физлиц на 4%.

Банк России разработал минимальные требования к договорам каско, позволяющим включать риски добровольного страхования в полис ОСАГО.

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