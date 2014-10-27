Батарейка села :( Коп прекратил погоню на Тесле, преступник ушел

Электромобили хороши отнюдь не во всех случаях. Так, из-за прогрессивных устремлений руководства рядовой патрульный не смог задержать преступника.

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Полицейский Джесси Хартман из Фримонта преследовал автомобиль, который мог быть причастен к преступлению в городе Санта-Клара (США). Ехал он на автомобиле Tesla Model S и в самый неподходящий момент заметил, что батарея почти разрядилась, пишет The Mercury News.

Он сообщил по рации, что заряда батареи осталось совсем мало, и чтобы преследование взяли на себя другие экипажи. Те сначала подхватили «эстафету», но вскоре прекратили погоню из-за опасных маневров подозреваемого, который ехал по обочине и пешеходным дорожкам.

Автомобиль Тесла, на котором передвигался полицейский, был приобретен в рамках пилотной программы, которая должна определить, подходят ли электромобили для использования в полиции. Руководство купило его, чтобы идти в ногу со временем и помочь сократить выбросы парниковых газов на планете. Департамент потратил на это чуть более 61 тысячи долларов, и более года машину доводили до ума, чтобы ее можно было использовать в полиции. Официально электрокар занял место в полицейском автопарке в марте.

В департаменте говорят, что следят за тем, как работает автомобиль, и за затратами на электроэнергию. По итогам года руководство департаментов должно сообщить городскому совету о результатах тестирования, насколько подходит автомобиль для службы в полиции, а также о любых его потенциальных недостатках.

До сих пор дела с пилотной программой Тесла шли хорошо, и электрокар даже успешно участвовал в одной погоне.

Автомобиль, который преследовал полицейский, вскоре был обнаружен брошенным в кустах. Водителя в нем не было, и власти уже объявили его в розыск.

И даже после этого случая отказываться от программы электромобильности не планируют. Представитель полиции Фримонта объяснил произошедшее тем, что автомобиль не был полностью заряжен после предыдущей смены. И ничего необычного нет в том, что заряд батареи иссяк. Такое время от времени случается и в автомобилях, работающих на газе, если их поленились заправить сменщики.

Недавно из-за сбоя системы телефоны заперли владельцев Tesla в машинах. Дело в том, что для открытия/закрытия автомобиля многие водители этих электрокаров пользуются мобильными приложениями и смарт-карты с собой даже не носят.



Фото: Fremont Police Department