На федеральных трассах появились 7 новых участков с замером средней скорости

Протяженность новых контролируемых камерами участков трасс «Урал», «Крым» и «Холмогоры» составляет от 2 до 7 км.

В Подмосковье, на федеральных трассах «Урал», «Крым» и «Холмогоры», расположенных на юго-востоке, юге и северо-востоке области соответственно, появились новые комплексы фиксации средней скорости движения автомобилей. Их протяженность составляет от 2 до 7 км.

В результате в Московской области насчитывается уже 17 участков дорог, на которых ведется измерение средней скорости движения транспортных средств. Об этом РГ рассказал глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Выбранные отрезки дорог, по утверждению министерства, отличаются высоким уровнем аварийности. Напомним, что при измерении средней скорости система вычисляет, за какое время автомобиль проехал тот или иной отрезок, и если расчеты покажут, что средняя скорость превышала разрешенную на 20 км/ч и более, то владельцу транспортного средства будет выписан соответствующий штраф. При этом не учитывается, если в какой-то момент автомобиль ехал с гораздо большей скоростью, а впоследствии остановился на обочине. Не фиксируется и сам момент нарушение, что вызывает недовольство правозащитников.

В Министерстве транспорта Московской области заверяют, что главная цель новых комплексов — не сбор штрафов, а повышения уровня безопасности дорог. Публикация подобных заявлений сама по себе выглядит странно, но ввиду растущего недовольства комплексами фиксации среди автомобилистов, а точнее способами их использования, власти вынуждены сообщать основополагающие причины появления видеофиксации в принципе.

Камеры установлены на наиболее аварийно-опасных участках федеральных трасс, которые выбирались с учетом наличия на них наземных пешеходных переходов и светофоров. В результате министерство планирует снизить количество ДТП в Подмосковье в два раза. Следует отметить, что появление все новых комплексов фиксации привело к снижению количества аварий в этом году, в которых погибли или пострадали люди, на 5,6%.

Для измерения средней скорости не требуется установка новых камер, рассказали в министерстве. Все они уже давно находятся на дороге, и их нужно лишь перенастроить. В данный момент работы по перенастройке видеокамер ведутся такими темпами, что к концу года количество участков с фиксацией средней скорости вырастет с 17 до ста.

О минусах системы фиксации средней скорости вы можете узнать здесь.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев