Погоня вслепую: спасаясь от патруля, водитель улетел в реку

Попытка уйти от инспекторов ДПС по ночной дороге с выключенными фарами закончилась для водителя Фольксвагена гибелью. Его автомобиль пробил ограждение и упал в Москву-реку.

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В причинах такой нелепой гибели, увы, разбираться уже никто не будет. Виновник и жертва происшествия в одном лице погиб, утянув за собой в воду невинного человека, своего сослуживца. Однако извлечь из этой истории мораль было бы не лишне.

Как все было... Происшествие случилось на Коломенской набережной в столице. Полицейские увидели передвигающуюся по дороге иномарку без включенных внешних световых приборов. Сотрудники ДПС потребовали нарушителей остановиться, но их приказ был проигнорирован. Вместо этого водитель Фольксвагена Пассата решил уйти от полиции. Он нажал на газ и помчался по ночному городу со скоростью примерно 100 километров в час. При этом автомобильные фары так и не зажглись. Каким бы острым ни было зрение водителя и как бы ни освещали набережную фонари, шофер не справился с управлением. Он налетел на бордюрный камень, вынес ограждение и на скорости вылетел в реку.

Сотрудники ДПС немедленно вызвали «скорую» и МЧС, которые приехали в считаные минуты. Началась операция по спасению, однако извлечь машину из воды удалось только утром того же дня — через 6 часов. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности — видимо, пытались выбраться, но не смогли.

Позже, в ходе разбирательств, личности погибших были установлены. Оказалось, что за рулем находился 43-летний туляк, который работал вахтовым методом монтажником на стройке. Пассажиром был его коллега и одновременно старый армейский друг. У водителя остались жена и двое детей.

Водителя в дороге может ждать много неприятных сюрпризов. Что делать, если погасла одна или сразу две фары?

Видео: YouTube