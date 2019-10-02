Контейнеры с напитками и едой установили в некоторых автомобилях, принадлежащих одному из столичных сервисов такси. Новая услуга обешает оказаться полезной не только для потребителей, но и для самих таксистов, которым обещан гонорар в размере до 70% от стоимости снеков. Хотя есть нюансы...

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У такси появится новая услуга — перекус в дороге. Как и где водители будут хранить продукты — разговор отдельный, поскольку сейчас таксистов волнует совершенно не это. Они обеспокоены состоянием салонов автомобилей после того, как в них попируют очередные клиенты.

Придется ли пылесосить каждый раз после такой поездки?

Можно ли требовать от пассажира быть максимально аккуратным?

Просить ли дополнительную плату за залитое напитком сидение?

Обговаривать ли с оператором регулярность обращения за услугой «химчистка»?

Все эти вопросы так или иначе водители будут обговаривать со своим руководством. Пока известно, что такая услуга появилась в московских автомобилях сервиса вызова такси «Ситимобил».

Уже 100 автомобилей класса комфорт оборудовали контейнерами RideBar в тестовом режиме. В них продается продукция Mars и PepsiCo: напитки, жевательная резинка, чипсы, шоколад и снеки. Чтобы купить это, нужно ввести номер товара на сайте RideBar или отсканировать QR-код. Покупка оплачивается онлайн. Сообщается, что продукты в такси будут продаваться по таким же ценам, как в супермаркетах. Безусловно, приверженцам здорового питания ни один из перечисленных пунктов этого ассортимента не подойдет, зато сервис должны по достоинству оценить те, кто любит перекусить или заморить червячка перед ответственным мероприятием.

Так столичный сервис вызова такси рассчитывает увеличить лояльность клиентов и дать водителям дополнительную возможность заработка. С каждой покупки они смогут получать от 25 до 70% в зависимости от стоимости товара.Как пишет TJournal, в Яндекс.Такси сочли такой сервис излишним.

Хорошо, что поездку на такси хотят превратить в удовольствие. А мы напомним, какие проблемы могут быть с ней связаны.

Фото: ситимобил