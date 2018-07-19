Знаменитая лужа флотской столицы завела аккаунт в Инстаграме

У кого сейчас только нет своих страниц в соцсетях — у новорожденных детей, кошечек, собачек и даже неодушевленных предметов. Но лужа — это, пожалуй, что-то новенькое.

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В Североморске на улице Колышкина напротив пожарной части давно «живет» лужа. Она замерзает зимой и парит в жару. Летом она приобретает интересный зеленый оттенок и пахнет. Лужа настолько обнаглела, что завела еще и собственную страницу в соцсети! Автор у аккаунта, конечно же, есть, это Александр Стольмаков, который живет во флотской столице с 1994 года и помнит, что лужа эта была всегда. По словам Александра, ей уже больше сорока лет — ее видно на фотографии 1977 года. Местные жители к ней привыкли и даже не замечают.

Ну а активист все же решил бороться и выбрал такой способ обратить внимание на городскую проблему — он публикует в Инстаграме красочные снимки «водоема», а жители Североморска с удовольствием комментируют фотографии. Мужчина уверяет, что все это он делает не ради хайпа: если лужа пропадет, он будет только рад.

Похоже, власти все же заметили проблему — они сидят в Инстаграме! На 2020 год запланирована реконструкция улицы Колышкина, в которую входит и строительство новой ливневой канализации.

В Красноярске в примерно такой же луже даже завелись утки!



Фото: Инстаграм